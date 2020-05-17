بـ30 مليون جنيه.. تجهيز وفرش 9 وحدات صحية في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وصول بعض التجهيزات الطبية وغير الطبية من وزارة الصحة لـ9 وحدات صحية بالدقهلية وذلك ضمن المرحلة الأولى لتجهيز الوحدات الصحية بالدقهلية بقيمة تقديرية تبلغ 30 مليون جنيه.

وقال مكي، في تصريح صحفي، أن الوحدات الجاري تجهيزها هي 3 وحدات تابعة لمركز أجا وهي "أبو داود العنب، إخطاب، صهرجت الصغرى"، وفي بلقاس "بلقاس خامس، ودملاش"، بالإضافة إلى شاوة مركز المنصورة، والربيعة مركز دكرنس، ومبارك مركز محلة دمنة، وعزبة طلعت مركز بني عبيد.

وأصاف أنه سيتم تجهيز التسع وحدات صحية في خلال الأيام المقبلة.