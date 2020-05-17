وزير الصحة الفرنسي يعد بخطة جديدة لدعم المستشفيات بحلول الصيف

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم، إنه يريد الكشف بحلول الصيف عن خطة دعم جديدة للمستشفيات والطواقم الطبية التي تعمل في الخط الأمامي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فيران في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، التي تصدر كل يوم أحد، أن المشاورات مع الأطراف المعنية وممثلين للقطاع الصحي ستبدأ اعتبارا من 25 مايو، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال "أريد التحرك سريعا، أريد تقديم الخطة هذا الصيف وأن تشمل كل شيء يمكن طرحه في ميزانية الضمان الاجتماعي المقبلة".

وأشار إلى أن الخطة الجديدة ستزيد من رواتب العاملين في القطاع الصحي إضافة لمكافآت حصلوا عليها خلال أزمة كورونا.

وقال "على الأمة أن تبذل جهدا كبيرا للإقرار بدورهم".

كما ستتضمن الخطة أيضا إعادة ترتيب للاستثمارات وإتاحة مزيد من المرونة في أوقات العمل.

وقال "إذا كان العاملون في المستشفيات يريدون العمل لفترات أطول وزيادة رواتبهم فيحب أن يكون ذلك ممكنا، لذلك يجب علينا مراجعة تنظيم وقت العمل في المستشفيات".