خبير: إصابات كورونا قد تنخفض بنهاية مايو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّنا ما زالنا في السيناريو الآمن فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، وقد نشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع نهاية شهر مايو، حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأعرب عنان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية extra news، عن أمله في فرض الحظر خلال عيد الفطر مثلما حدث في شم النسيم، بما يساعد على إغلاق شهر مايو على 750 وفاة فقط، بما يعني البدء في انخفاض أعداد الوفيات بالفيروس.

واستنكر أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تأجير بعض المواطنين الكمامات وتبادلها من شخص لآخر أمام المصالح الحكومية، للحصول على خدمة معينة، مشددًا على أنّ هذا الأمر يتسبب في نقل كمية فيروسات غير طبيعية وليس فيروس كورونا فقط.

ولفت إلى أهمية ارتداء الكمامات مرة واحدة فقط ولمدة 6 ساعات فقط، موضحًا أنّه من الصعب على الدولة توفير كمامات بشكل يومي لجميع المواطنين الموجودين بالشارع، ولا بد من البحث عن بديل مثل الاتجاه لاستخدام الكمامات القماش التي لا تقي من الفيروس لكنها تقلل انتشار الرذاذ وتمنع نقل العدوى من المصابين للشخص السليم، موضحًا أنّ هناك تهاون من المواطنين في تطبيق التباعد الاجتماعي.