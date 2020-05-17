احتجاجات في ألمانيا على تدابير كورونا

خرج مئات المواطنين الألمان في عدة مدن للتظاهر ضد إجراءات الحكومة المفروضة على حركة وحرية التنقل بسبب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، واعتبر المتظاهرون الإجراءات أنها مبالغ بها مشككين في جدواها .

من جهة أخرى، استغل اليمين المتطرف، المظاهرات للترويج على أنه جزء من الشارع ولا يرى ضرورة لمثل هذه الإجراءات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وحذر خبراء من هذه الحركة، التي تذكر ببداية مظاهرات حركة بغيدا اليمينية المتطرفة.

وكانت شرطة لندن، ألقت أمس السبت، القبض على 19 شخصا، لخرقهم عمدا إرشادات التباعد الاجتماعي احتجاجا على القواعد، في أول عطلة نهاية أسبوع منذ أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيفا طفيفا للإجراءات.

وقالت الشرطة إن مجموعة في هايد بارك بوسط لندن كانت تحتج على استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، ولم تمتثل لطلبات التفرق المتكررة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأوضح نائب مساعد رئيس شرطة العاصمة لورانس تايلور، في بيان "كان مخيبا للآمال أن مجموعة صغيرة نسبيا في هايد بارك تجمعت للاحتجاج على اللوائح في خرق واضح للقواعد، لقد عرضوا أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة".

وأضاف تايلور، "اتخذ الضباط مرة أخرى نهجا محسوبا وحاولوا حث المجموعة على التفرق. لم تكن لديهم أي نية للقيام بذلك، وبالتالي أدى ذلك إلى إلقاء القبض على 19 شخصا".