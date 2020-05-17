طلب إحاطة لإلغاء فوائد أقساط التأمينات الاجتماعية

تقدم حسني حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بمحافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة واقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن إلغاء الفوائد على المستحقات التأمينية على الأفراد والشركات.

وأضاف أنّ الطلب يتضمن كذلك، فتح الباب لمدة 3 أشهر لمن يريد السداد الفوري دون فوائد، ما يحقق تحصيل مبالغ مالية طائلة وقد تكون معدومة، وبذلك يتم دعم الخزانة العامة بمليارات الجنيهات.

وتابع أنّ القيادة السياسية وجّهت البنوك بتأجيل استحقاق أقساط القروض لمدة 6 أشهر دون فوائد، وفي ضوء التيسيرات المتعددة التي أطلقها الرئيس للتسهيل على المواطنين، أشدد على ضروة إسقاط فوائد التأمينات لسرعة تحصيل أموال الدولة.