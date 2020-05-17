مقتل 2 من قيادات داعش شرق دير الزور عقب عملية إنزال جوي أمريكية جديدة

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أن القوات الأمريكية قتلت 2 من قيادات تنظيم داعش الإرهابي شرق دير الزور عقب عملية إنزال جوي جديدة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتضاربت الأنباء حول فرار عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من أحد السجون في ريف الحسكة والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت مصادر محلية أن عدداً من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي فروا اليوم من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية.

وأشارت المصادر لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إلى أن سبعة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي تمكنوا من الفرار من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي، موضحة أن مجموعات قسد أعلنت حالة الاستنفار بين صفوفها بحثاً عن الإرهابيين الفارين في المنطقة.

من جانبه، نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، ما نقلته وكالة الأنباء السورية بشأن فرار عناصر داعش من سجون الحسكة.

وقال المرصد السوري، إن عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا ارتفاع إلى 298 بينهم 17 طفلا دون سن الـ18.

ووقع في الثالث من الشهر الجاري عصيان في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة "قسد" والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي من مختلف الجنسيات وترافق ذلك مع حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه وتحدثت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة حينها عن فرار عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري من السجن.