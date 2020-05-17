صور.. نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات صرف معاش كرامة بمدرسة طه سطور

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ،اليوم، الأحد إجراءات صرف المستحقين لمعاشات كرامة فى مدرسة طه ساطور الثانوية بنات بمدينة مرسى مطروح.

وتابعت "عثمان" مدى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتنبية على عدم التزاحم مع إرتداء الكمامات على الوجه وتيسير جميع الإجراءات لسرعة صرف المعاشات لكبار السن.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتيسير إجراءات صرف معاشات المستحقين لمعاش كرامة وعددهم 11800 مستحق والتى يجرى توزيعها من خلال من منافذ مكاتب البريد على مستوى المحافظة فى مراكز المدن الثمانية بالإضافة إلى مدرسة طه ساطور الثانوية بنات فى العاصمة مرسى مطروح.