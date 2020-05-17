توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالغربية

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، تدشين مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، في إطار جهود الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الدور المجتمعي لصندوق صندوق تحيا مصر.

وأشاد محافظ الغربية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق تحيا مصر لتحقيق التكافل الاجتماعي وتقديم الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و20 مؤسسة مجتمع مدني، وتستهدف الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية.

وأضاف أن صندوق "تحيا مصر" قدم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية سوف يتم توزيعها على 24 قرية ويستفيد منها 6 آلاف أسرة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب بوابة تعقيم، مؤكدا على الدور المجتمعي البارز لصندوق تحيا مصر وإسهاماته الفعالة وخاصة في وقت الأزمات.

حضر تدشين المبادرة، أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، ومنسق صندوق نحيا مصر، ومدير جمعية الأورمان.