الكهرباء: العداد الكودي مسبوق الدفع لا يعتد به كسند ملكية

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الفرق بين العداد الكودي مسبوق الدفع والعداد مسبوق الدفع العادي، والذي يتسبب في لغط لدى العديد من المواطنين.

وقال الجهاز إن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

وأشار الجهاز إلى أن العداد الكودي يختلف عن غيره في سند الملكية فقط حيث إنه لا يعتد به كسند ملكية ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها ولكن تحمل رقم كودى للعداد.

وأطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مسابقة شهر رمضان المبارك لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه أموالهم بشكل سليم بدلا من إهدار الطاقة والمال تحت عنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح" وتقديم جوائز لأول 9 متسابقين يخفضون فواتير الاستهلاك في رمضان وسيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.

وجوائز المسابقة عبارة عن لمبات ليد ومفاجآت لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%، وسيتم البدء في تلقي مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل.

طريقة التسجيل في المسابقة بإرسال البيانات في رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك أو على العنوان الإلكتروني التالي: erapress@egyptera.org