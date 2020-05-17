سوريا: رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، أن المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد في وزارة الصحة المعني بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" قرر رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد انهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالوباء منذ 2 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأعلنت الحكومة السورية، في وقت سابق، مجموعة إجراءات جديدة خلال عيد الفطر، أبقت بموجبها الحظر المفروض مع إمكان اللجوء إلى "حظر التجول التام".

وقرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا استمرار إغلاق المنافذ الحدودية، مع إمكان اللجوء الى فرض "حظر التجول التام"، وقال إن ذلك سيكون رهن المتغيرات المتعلقة بالوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وجدد الفريق تأكيده "أهمية الوعي من قبل المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية والالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله".

وقرر الفريق إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات بدءا من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري مع الالتزام بحظر التجول الليلي.