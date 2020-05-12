بدء صرف "بدل التعطل" في سوريا

بدأ الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في سوريا بصرف "بدل التعطل" لمن تضرروا من الإجراءات المتعلقة بمواجهة كورونا في البلاد، وتقدر قيمة البدل بـ100 ألف ليرة سورية أي ما تعادل نحو 142 دولارا.

ويصرف البدل لمرة واحدة "لكل عامل من العمال المداومين والموسميين وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضررا نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء السورية، أن الدفعة الأولى للمعونة تشمل 20 ألف عامل في بعض المهن السياحية، إضافة إلى عمال "الحمل والعتالة"، الذين تم التحقق من بياناتهم، إضافة إلى سائقي السرافيس وقطاع البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والمهن التراثية المسجلين في القناة الرقيمة، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، والذين تم تدقيق بياناتهم.

وأضافت رئاسة الحكومة السورية أنها كلفت الوزارة بتدقيق مجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية، بحيث يتم اعتماد صرف المنح للأسماء المقبولة في غضون من 5 إلى 6 أشهر بعد التدقيق.

وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقدم معلومات مضللة وغير صحيحة سواء من الأفراد أو لجان الأحياء أو القائمين على عملية التحقق في الوزارات والاتحادات المعنية.