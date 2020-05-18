بعد تقديم موعدها 5 أيام.. "المالية" تبدأ صرف مرتبات مايو اليوم

يصرف نحو 6 ملايين موظف وعامل في الجهاز الإداري للدولة، مرتبات شهر مايو اليوم الإثنين ولمدة 4 أيام وحتى الخميس المقبل بعد قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي نص على تبكير موعد صرف مرتب مايو ليبدأ يوم الاثنين 18 بدلاً من يوم السبت 23 مايو حسب نظام الصرف السابق.

ويعد صرف المرتبات للعاملين في الدولة اليوم، السابقة الأولى، حيث صرف العاملين مرتبات شهر أبريل يوم 19 أبريل الماضي، بينما حصل العاملون على مرتباتهم عن شهر مارس في يوم 24 مارس الماضي.

وجاء تبكير مواعيد وجدولة الصرف لكل الوزارات والجهات ليكون البداية بـ4 أيام بدلاً من يوم واحد بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا.