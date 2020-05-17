الأوقاف: لا مجال لصلاة العيد بالمساجد أو الساحات: صلوها في بيوتكم

أصدرت وزارة الأوقاف، منشورًا داخليًا، وزعته على المديريات بالمحافظات أكّدت فيه ضرورة التزام المساجد والزوايا والمصليات بقرارات تعليق صلاة العيد بالمساجد والساحات هذا العام بسبب وباء كورونا.

صلاة العيد لا تتحقق ولا تصح بالطرقات ولا الشوارع ولا الزوايا ولا المصليات،

وأكّدت وزارة الأوقاف، في منشور لها حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنَّ صلاة العيد لا تتحقق ولا تصح بالطرقات ولا الشوارع ولا الزوايا ولا المصليات، مشددة على أنَّ "الأوقاف" وهي الجهة المختصة وقررت إقامتها هذا العام في البيوت دون الساحات والمساجد، وأنّها ستتخذ إجراءاتها القانونية تجاه أي مخالفة .

وأوضحت وزارة الأوقاف أنَّ المسموح به في المساجد خلال فترة عيد الفطر المبارك وفي ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات.

ويستمر غلق الزوايا غلقًا تامًا، مع تأكّيد الوزارة ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك.

ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا في أثناء رفع الأذان

وشددت وزارة الأوقاف، ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا في أثناء رفع الأذان، كذلك الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسان.

لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع

وبينت أنَّه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، مشددة على أنَّها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.