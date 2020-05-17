"الفقي" يتفقد قرية أولاد الشيخ بدار السلام: لا يوجد خسائر للأمطار

"الفقي" يتفقد قرية أولاد الشيخ بدار السلام: لا يوجد خسائر للأمطار
ويوجه بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأهالي
كتب:
خالد الغويط
04:48 م | الأحد 17 مايو 2020
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرية أولاد الشيخ بدار السلام والتي شهدت هطول خفيف من الأمطار مساء أمس، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
ووجه محافظ سوهاج بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على أهالي قرية أولاد الشيخ، واطمأٔن المحافظ على كسح وشفط كميات المياه النازحة من الجبال "سلاسل البحر الأحمر"، مؤكدا أن كميات الأمطار النازحة خفيفة وليست غزيرة وتحت السيطرة ولم تحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وأكد "الفقي" أن المحافظة في حالة تأهب ورفع للاستعدادات القصوى منذ أواخر الأسبوع الماضي تحسبا لتحذيرات الأرصاد الجوية من هطول أمطار، لافتا إلى أن غرف العمليات والأزمات بالوحدات المحلية والمديريات وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على أهبة الإستعداد اللازمة لسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث تطرأ، مشيرا لتفعيل العمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية.