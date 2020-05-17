"الفقي" يتفقد قرية أولاد الشيخ بدار السلام: لا يوجد خسائر للأمطار

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرية أولاد الشيخ بدار السلام والتي شهدت هطول خفيف من الأمطار مساء أمس، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووجه محافظ سوهاج بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على أهالي قرية أولاد الشيخ، واطمأٔن المحافظ على كسح وشفط كميات المياه النازحة من الجبال "سلاسل البحر الأحمر"، مؤكدا أن كميات الأمطار النازحة خفيفة وليست غزيرة وتحت السيطرة ولم تحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد "الفقي" أن المحافظة في حالة تأهب ورفع للاستعدادات القصوى منذ أواخر الأسبوع الماضي تحسبا لتحذيرات الأرصاد الجوية من هطول أمطار، لافتا إلى أن غرف العمليات والأزمات بالوحدات المحلية والمديريات وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على أهبة الإستعداد اللازمة لسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث تطرأ، مشيرا لتفعيل العمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية.