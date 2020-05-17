الرئيس الأفغاني ومنافسه يوقعان اتفاقا لاقتسام السلطة

وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله اليوم اتفاقاً لاقتسام السلطة بغية إنهاء الجمود الذي يعرقل العملية السياسية في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث باسم الرئيس غني صديق صديقي قوله في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": الاتفاق السياسي بين الرئيس غني والدكتور عبدالله عبدالله وقع للتو عبد الله سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة.

وكان عبدالله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الحالي.

وجرت الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في الـ 28 من سبتمبر الماضي وسط توتر وأعمال عنف، حيث شهدت البلاد عمليات تفجير وقصف بعد أن حذرت حركة طالبان المسلحة الناخبين من المشاركة فيها.