رئيس أفغانستان ومنافسه يوشكان على إبرام اتفاق لاقتسام السلطة

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعبد الله عبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف يوشكان على إتمام اتفاق لاقتسام السلطة ينهي حالة الجمود السياسي في البلاد.

وأضافت المصادر أن المباحثات لاتزال جارية فيما يتعلق ببعض المناصب الرئيسية، وإن كان من الممكن توقيع الاتفاق بعد ظهر اليوم، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال مصدر "عموما توصل الفريقان إلى اتفاق يقتسمان بموجبه السلطة في الحكومة بالتساوي. المناقشات تدور الآن حول الوزارات التي تخصص لكل طرف".

وكان عبد الله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام، الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.