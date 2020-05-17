5 أماكن تعود للعمل تدريجيا بعد عيد الفطر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأماكن التي تعود للعمل عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، قائلًا إنّه من المتوقع أن تكون إجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء، وكانت وجهة النظر أن تتخذ الدولة إجراء يخص أسبوع العيد للحد من التخالط والانتشار.

الأماكن التي تعود للعمل تدريجيا بعد عيد الفطر

ـ فتح المولات على مدار أيام الأسبوع حتى الساعة الثامنة مساء.

ـ العودة التدريجية للأنشطة الرياضية والنوادي اعتبارا من منتصف يونيو.

ـ عودة فتح المطاعم اعتبارا من النصف الثاني من يونيو بإجراءات احترازية.

ـ بدء مناقشة كيفية عودة إقامة الشعائر الدينية بدور العبادة اعتبارا من النصف الثاني من يونيو.

ـ دراسة عودة الأنشطة المختلفة للقطاعات الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.