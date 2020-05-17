وكيل أوقاف الإسماعيلية يهنئ الرئيس بمناسبة ليلة القدر

هنأ فضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ليلة القدر من خلال برقية قال فيها، "بمناسبة هذه الذكرى العطرة، والتي تحل علينا في هذه الظروف العصيبة التي يعاني منها العالم أجمع، دعا فضيلته جميع المسلمين بالتضرع بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يكشف هذه الغمة وأن يرفع هذا الوباء، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وأهلها من كل مكروه وسوء".

وأكد بدران، في بيان منه اليوم، أننا في أشد الحاجة إلى وحدة الصف والتكاتف فيما بيننا لتحقيق التنمية المنشودة في مجتمعانا، ونشرالأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل ما تعانيه الأمة والعالم أجمع من انتشار الوباء، ما يحتم علينا جميعًا ضرورة التكاتف التام للقضاء عليه.