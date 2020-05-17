السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر قطارات العيد بنسبة 20% على الموبايل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة نسبة 20% لحجز تذاكر القطارات خلال رحلات عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنَّ جميع الرحلات الإضافية والعادية على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى ستعمل حتى يوم السبت المقبل.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنَّه سيتمّ اتخاذ قرارا عاجلاً بعد قليل بشأن قرارات مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

فيما أكّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ حركة القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى منذ صباح اليوم، لافتاً إلى أن حجوزات تذاكر السفر بالقطارات بدأت اليوم، وتم زيادة منافذ بيع التذاكر بجميع المحطات، لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، وللوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن هناك سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها عقب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف رسلان، في تصريحات للوطن، بأن أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة بشكل دوري، مبينا أنَّ جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات الطبية طوال ساعات العمل، للوقاية من كورونا.

ولفت إلى أنَّ الهيئة ستسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتسهيل حركة السفر لجميع الركاب على الوجهين القبلي والبحري، والدفع بقطارات إضافية بجميع الخطوط لمنع حدوث تكدسات داخل عربات القطارات وعلى أرصفة المحطات.