"تاون جاس": كمامات ومطهرات للعملاء بمقار التقديم على الغاز الطبيعي

قالت شركة "تاون جاس" العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، إنها تعمل على مواجهة فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العاملين المتواجدين بمختلف مقار ومواقع الشركة، للوقاية من خطر الإصابة أو حدوث عدوى.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها تعمل على اتباع أقصى إجراءات الوقاية والسلامة، وتمتد الإجراءات الاحترازية التي تقوم الشركة باتباعها إلى الحفاظ على سلامة العملاء المترددين على مكاتب خدمة العملاء بجميع مقرات الشركة، للحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعي، وذلك لعدم تعطيل أو حدوث خلل في تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة.

وقامت الشركة بتوفير أماكن لاستقبال العملاء مع الحفاط على التباعد الاجتماعي الآمن (المسافات الآمنة) بين العملاء المترددين، بجانب الحرص على تسليم كمامات الوجه للعملاء المترددين على مقار الشركة، وتوفير مطهرات للأيدي للحد من انتشار العدوى، وتنظيف الأسطح والمقاعد.