غزة تسمح بصلاة الجمعة بدءا من هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الأوقاف بغزة السماح بأداء صلاة الجمعة في المساجد إضافة لصلاة العيد، وفق إجراءات محددة لأول مرة منذ نحو شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف في قطاع غزة وليد عويضة خلال الإيجاز الصحفي، إنه في إطار استمرار تقييم الموقف الشرعي المتعلق بإيقاف الصلوات في المساجد بحثنا مجموعة من الاقتراحات بأداء صلاة الجمعة ودراستها مع وزارة الصحة والجهات المختصة ومع العلماء في مجلس الاجتهاد الفقهي توصلوا إلى قرار بفتح المساجد تدريجيًا لأداء صلاة الجمعة فقط ابتداءً من جمعة 29 رمضان، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكد عويضة أنه يصلي ظهرًا في البيوت المرضى وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة والمنتهي حجرهم الصحي، ومن خاف على نفسه المرض والنساء والأطفال دون سن التكليف يمكن إقامته صلاة عيد الفطر وفقًا للإجراءات ذاتها.

وقال عويضة، إن الالتزام بالإجراءات الوقائية لأداء صلاة الجمعة والعيد واجب شرعي لا يجوز التقصير فيه وأهمها التباعد بين المصلين وارتداء الكمامة وترك المصافحة واصطحاب سجادة الصلاة وإغلاق المتوضئات والتباعد عند الدخول والخروج.

وأوضح أن الالتزام بالإجراءات، سيدفع لفتح المساجد لإقامة الصلوات.