توريد 101 ألف طن قمح في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إنه تم توريد 101 آلاف و601 أطنان قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، منذ بدء عمليات التوريد.

وأضاف أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

ولفت وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح من المزارعين.