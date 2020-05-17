"أوقاف البحر الأحمر" تعلن احياء ليلة القدر "أون لاين"

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عبر بيان عبر صفحتها الرسمية إحياء ليلية القدر بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية وكلمات إيمانية موجهة عبر البوابات الإلكترونية، وذلك في ضوء مراعاتها للظروف الراهنة.

وأكد كمال أبو سيف مدير أوقاف البحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن"، بعدم إقامة أي فعاليات بالبحر الأحمر في ليلة القدر في ظل الظروف الراهنة وان المديرية سوف تشارك الفعاليات التي ستجريها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عبر صفحتها الرسمية أن وزارة الأوقاف المصرية ستحيي ليلة القدر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 رمضان بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين ونخبة مختارة من الابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين المتميزين، مع كلمات موجهة لبعض قيادات الوزارة وبعض أئمتها تبدأ من التاسعة مساء ليلة الأربعاء 27 رمضان وتبث مسجلة حتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى ، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلي صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا وكل عام ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.