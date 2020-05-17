رئيس البرلمان: الدستور كائن حي ينمو ويتطور

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور كائن حي ينمو ويتطور، مستشهدا بحكم المحكمة الدستورية سابقا بشأن دستورية قوانين الخصخصة، رغم أن دستور 71 نص على أن القطاع العام هو المسيطر على عجلة الإنتاج.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي، أن القطاع العام لم يعد يؤدي المهمة التي كانت موجودة بدستور 71، لذلك كان حكم المحكمة الدستورية لصالح قوانين الخصخصة.

ووافق مجلس النواب على المادة 234، والتي تنص علي:"تُعتبر أموال البنك المركزي أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات".