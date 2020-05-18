يوميات كورونا في المغرب العربي.. إجمالي الإصابات في الرباط 6798

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 4,752,676 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى313,872 بينما بلغت حالات الشفاء منه 1,831,597 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وأعلنت وزارة الصحة المغربية رصد 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6798 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان اليوم، إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها بلغ 82250 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات عند 192، مشيرة إلى تسجيل 158 حالات شفاء جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3645 حالة.

وفي تونس، تم أمس السبت، تسجيل حالتي إصابة جديدتين، بعد صدور نتائج 1916 تحليلا مخبريا، 49 منها في إطار متابعة المرضى السابقين ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1037 حالة مؤكدة،

وأوضحت المعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي اليومي لكورونا المستجد بتونس التي ضمنتها وزارة الصحة، ببلاغ نشر على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فجر اليوم.

وأوضحت الوزارة التونسية، أن النتائج أثبتت وجود 19 تحليلا إيجابيا 17 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وحاليتي إصابة جديدتين، واحدة منها مستوردة ( أصيل بنزرت) من ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم وإخضاعهم للحجر الصحي الاجباري في أحد المراكز المخصصة للغرض والحالة الثانية محلية ( بقبلي) تم اكتشافها إثر تكثيف التقصي في المناطق الحمراء، وفقا لما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وشفيت حتى أمس السبت807 حالات وتوفي 45 شخصا جراء هذا الوباء فيما لا تزال 185 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 3 حالات مقيمة حاليا في المستشفيات.

وارتفع عدد الولايات التي خلت من الإصابات بعد شفاء كل الحالات المسجلة بها إلى سبع ولايات وهي نابل وزغوان وجندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر.

من جانبه، أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، أمس السبت، أن الوضعية الوبائية، تميزت بوجود 11 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلد إلى 40 حالة.

وشفيت 6 حالات من مجموع هذه الحالات بينما تم تسجيل 4 وفيات فيما بقيت 30 حالة نشطة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت أن الحالات المسجلة اليوم منها حالة واحدة في ولاية لبراكنة والبقية في نواكشوط، مشيرا إلى أن عدد الفحوص التي تم إجراءها بين أمس السبت واليوم الأحد بلغ 72 فحصا كشفت نتائجهم إصابة 11 شخصا من ضمنها 10 حالات لأشخاص مخالطين وواحدة مجتمعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأشار الزحاف، إلى أن الحالات التي تم التبليغ عنها بلغت 17303 حالة من بينها 169 حالة مخالطة مع الحالات السابقة وكانت متابعة بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح الزحاف، أن عدد المصابين الخاضعين للعلاج هو 29 حالة منها 28 حالة لم تظهر على اصحابها أي أعراض مرضية ولايحتاجون لعلاجات وإنما تم عزلهم عن الآخرين خوف الإصابة.