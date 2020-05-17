يوميات كورونا في المغرب العربي.. الإصابات تعود لـ تونس

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 4 ملايين و654 ألفا و991 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 309 آلاف و133، بينما بلغت حالات الشفاء منه مليون و774 ألفا و13 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة تسجيل 3 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من إجمالي 1339 تحليلا مخبريا أجرتها خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إنَّ العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 1035 حالة مؤكدة وذلك بعد 5 أيام متتالية لم تسجل فيها تونس أي إصابة بالوباء.

وأضافت وزارة الصحة التونسية، أنَّ عدد حالات الشفاء من الوباء ارتفعت إلى 802 حالة مقابل 45 حالة وفاة فيما لا يزال 188 مصابًا محل متابعة بينهم 3 مقيمين بالمستشفى.

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في المغرب إلى 192 حالة

وفي المغرب، أعلنت السلطات اليوم، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6 آلاف و681 إصابة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أنَّ عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3 آلاف و475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصًا آخرين، واستبعاد 77 ألفا و414 حالة بعد الكشف المخبري.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا عن دعمها للخطة الموريتانية متعددة القطاعات لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وذلك من خلال إجراءات ملموسة، بعضها قيد التنفيذ ميدانيا، وبعضها الآخر قيد التحضير.

وقالت البعثة الأوروبية في بيان، إنَّ الاتحاد الاوروبي ينسق مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لتقديم مساهمات عبر المحاور المختلفة للخطة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية

وأشارت البعثة الأوروبية، إلى أنَّ الاتحاد أعاد توجيه برنامج دعم القطاع الصحي، فيما حشدت فرنسا تبرعًا بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما قدمت إسبانيا التدريب والمعدات للعاملين الصحيين.

وأضافت البعثة الأوروبية، أنّه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن الاتحاد بصدد تعبئة متوقعة بنحو 25 مليون يورو، سيتمّ تنفيذها من خلال آليات وطنية مختلفة، من أجل تلبية احتياجات البلاد.