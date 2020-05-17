ولاية "ساو باولو" البرازيلية تتجاوز الصين في وفيات كورونا

تجاوزت ولاية "ساو باولو" البرازيلية الصين، فيما يتعلق بحالات الوفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وقالت بيانات صادرة من وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت، إنه جرى تسجيل 4688 حالة وفاة في الولاية، التي يقطن بها أكثر من 40 مليون نسمة.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية بالصين، التي يقطن بها أكثر من مليار نسمة، تسجيل 4637 حالة وفاة بكورونا المستجد، بينما سجلت البرازيل بأكملها 15633 حالة وفاة بفيروس كورونا و 233142 حالة إصابة حتى أمس السبت.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن البرازيل تأتي في المرتبة السادسة على مستوى العالم فيما يتعلق بحالات الوفاة بكورونا المستجد.

وتتزايد حدة التوترات في أكبر دولة بقارة أمريكا الجنوبية بشأن كيفية التعامل مع فيروس كورونا، إذ أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مستمر في الدفع لإعادة فتح الاقتصاد.

وكان وزير الصحة نيلسون تيش قد قدم استقالته الجمعة الماضي، بعد أقل من شهر من توليه منصبه.