شعبة الخضر والفاكهه: نشهد انخفاض في الأسعار بنسبة 30%

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن جميع أصناف الخضر والفاكهة متوفرة مع انخفاض في سعرها حاليا، يتراوح مابين 20 و30% مقابل الأسبوع الماضي، وتوقع المزيد من التراجع في الأسعار حتى أيام العيد، وأرجع السبب إلى اتجاة المواطنين إلى شراء الكعك وملابس العيد.

وأضاف أن جميع الإنتاج الموجود في الأسواق إنتاج محلي، وشدد على أن الموردين والتجار بالأسواق يعطون تقريراً على مدار الساعة بحال الأسواق لغرفة العمليات بالاتحاد العام للغرف التجارية ويشمل التقرير الأسعار والكميات داخل الأسواق وخارجها للتنوير بالأزمات والعمل على حلها قبل تفاقمها، مشيراً إلى أن أسواق الجملة للخضر والفاكهة تعمل خلال أيام العيد ماعدا اليوم الأول .