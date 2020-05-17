كيف تؤدى صلاة العيد في المنزل؟

بعد جدل ضخم في البلاد بشأن صلاة عيد الفطر المبارك المنتظرة الأسبوع المقبل، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم، بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية وواجبها الديني.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء.

أزهري: يجب أدائها بالكيفية ذاتها في المساجد.. ومن لا يؤدها لا ذنب عليه

وفيما يخص كيفية أداء صلاة العيد بالمنزل، قال الدكتور عبد الله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إنها سنة نبوية مؤكدة واجب اتباعها، لكن لا يقع ذنب على من يتخلف عنها.

وأضاف النجار، لـ"الوطن"، أنه يمكن إقامتها في المنزل بشرط اتباع نفس سبل إقامتها في المسجد، من حيث كونها ركعتين اثنين بالتكبيرات الزوائد، وعددهم 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية؛ على أن يؤمها رجل الجماعة في البيت.

وأوضح أنه يجب إقامتها في الوقت المحدد لها أي بعد شروق الشمس وقبل صلاة الظهر، وهو مساحة إقامة صلاة العيد، منوها بأنه لا يجوز الصلاة خلف المؤذن بالمسجد أو في الراديو والتلفزيون بتلك الحالة، كما أنه لا يشترط فيها الخطبة التي تقترن بالجماعة في المسجد.

كما تضمن بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أنه يجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، ويجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

وتابعت أنه لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، مضيفة أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات.