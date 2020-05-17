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مدبولي: إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد.. ومقتصرة على العاملين فقط

كتب:

شريف سليمان
02:15 م | الأحد 17 مايو 2020
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه جرى التوافق مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنَّ الصلاة ستكون قائمة فقط على العاملين في المسجد، ولكن الشعائر ستقام بحيث يشاهدها المواطنون في وسائل الإعلام المرئي أو المسموع.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.