الأوقاف: لن نسمح بالتكبير أو أداء صلاة العيد في المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّه جرى اتخاذ الحل الوسط، في مسألة صلاة العيد مراعاة للظرف الراهن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنّه سيجري التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل شعائر صلاة العيد من أحد المساجد، بعدد محدود جدا تصح بهم إقامة الصلاة سواء العاملين بالمسجد أو الوزارة، ولن يفتح للجمهور.

وتابع، أنّ صلاة العيد ستبث عبر الإذاعة والتلفزيون المصري: "سمحنا بقرآن الفجر والمغرب، وسيسمح للمساجد بتشغيل مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم لنقل التكبيرات فقط دون السماح بالتجمع، لا للتكبير داخل المسجد، ولا لأداء صلاة العيد حفاظا على المواطنين.

وأردف: "هنعمل خطة لكل دور العبادة وتتعرض في الوقت المناسب".