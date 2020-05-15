"الصحة العالمية " تحذّر من موجة ثانية قاتلة لكورونا تجتاح أوروبا

حذّر مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه "موجة ثانية قاتلة" من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في الشتاء المقبل.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في مقابلة مع صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن الدول الأوروبية، التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق، يجب أن تتأهب لموجة ثانية فتاكة لتفشي (كوفيد-19) في الشتاء.

وأضاف كلوج، "الآن هو وقت الاستعداد، وليس الاحتفال"، مؤكدا أن بدء انخفاض الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بلاد مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا لا يعني أن الجائة تنتهي، لافتا إلى أن مركز الوباء الآن بات في شرق القارة، مع تزايد عدد الحالات المصابة في روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.

وأضاف المسؤول الأممي، أن على الدول استخدام الوقت بحكمة وبدء تقوية أنظمتها الصحية وبناء القدرات في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمركزة.

وأشار كلوج، إلى أن "سنغافورة واليابان" فهمتا مبكرا أن هذا ليس وقت الاحتفال وإنما وقت الاستعداد"، وأن هذا هو ما تفعله الدول الإسكندنافية، حيث لا يستبعدون حدوث موجة ثانية لتفشي الوباء، ولكنهم يأملون في تحييده مبكرا.

وتأتي تصريحات كلوج، بعد فترة قصيرة من إعلان منظمة الصحة العالمية أن "كوفيد-19" قد يتحول لفيروس متوطن وأنه ربما يضطر البشر للتعايش معه إلى الأبد، وتوقع خبراء ومسؤولون حول العالم وقوع موجة ثانية لتفشي الوباء.