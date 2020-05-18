3000 قطعة ملابس هدية روتاري مصر لأهالي الإسكندرية في العيد

أعلن المهندس هادر ميتو، مساعد محافظ الروتاري، الانتهاء من تجهيز 3000 قطعة ملابس "كسوة العيد" وذلك تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 وبالتعاون بين نادى روتاري فاروس ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة وبالتنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وأشار ميتو إلى أن الملابس سوف يتم توزيعها على 18 جمعية خيرية بالمحافظة، وأوضح أن النادي قام بتوزيع 1200 شنطة مواد غذائية (شنطة رمضان) على جمعيات مفعل معها (RCC) وهي جمعيات غير روتارية وهدفنا من ذلك ضمان وصول المساعدات للمستحقين في النهضة وأبوقير والطابية.

فيما أكدت الدكتورة أميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالروتاري، قيام اللجنة برصد احتياجات الجمعيات من الملابس وفقًا لما لديها من قواعد بيانات المحتاجين المسجلين لديها، حيث تم تصنيف الملابس حسب المقاسات وبالتالي توزيعها على المستفيدين في المناطق الأشد احتياجًا، مُشيرة إلى أن الجمعيات الـ 18 تغطي معظم مناطق المحافظة من برج العرب وحتى أبو قير.

وقالت الدكتورة فاطمة بدوي رئيس روتاري فاروس، قدمنا الملابس هذا العام لمحافظة الإسكندرية بغرض توزيعها على الجمعيات لتغطي أكبر عدد من المناطق وبالتالي تسهم في إدخال البهجة والسعادة على أطفالنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، لا سيما في ضوء الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب ضيق الأحوال وما فرضته تداعيات فيروس كورونا، مؤكدة استمرار النادي في التعاون مع المحافظة من أجل خدمة الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع السكندري.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الرحمن الصوراني رئيس سابق نادي روتاري فاروس، إننا قمنا بعدة مشروعات منذ بداية جائحة كورونا، حيث تبرعنا بعربة رش مطهرات تستخدم لرش الأسواق والأماكن الضيقة ومستلزمات طبية لمستشفيات الصدر كوم الشقافة والمعمورة والحميات وكذلك منطقه المنتزة الطبية وبدل عزل صفراء للإسعاف ومضخات رش مطهرات، كما قمنا بعمل حملة توعية إعلانية على الشاشات في الكورنيش وسموحة والمشاركة في حمله تعقيم المدارس بإدارة وسط التعليمية.