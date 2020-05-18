يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع الإصابات في سلطنة عمان إلى 5186

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4,754,992 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 313,916، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نشر في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.

ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

وفي سلطنة عمان، سجلت البلاد، في وقت سابق، اليوم، 157 إصابة جديدة بكوفيد 19، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان، أن 81 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و76 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أنه بناء على الموافقة السامية للسلطان هيثم بن طارق ونظرا للوضع الراهن الذي تمر به السلطنة و دول العالم جراء انتشار جائحة كورونا المستجد، فقد قررت وزارة الداخلية تأجيل انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والمقرر إجراؤها هذا العام، واستمرار المجالس البلدية بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات في حينه.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم، تسجيل 2736 إصابة جديدة بالوباء خلال أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 54752 إصابة، منهم 40% من السعوديين و60% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 202 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2056 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 25722 حالة .

وأضاف المتحدث السعودية،أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 312 متوفى، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترنية السعودية.

وأكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة من الأقل في نسبة الوفيات ومن الأقل في نسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا، موضحا أن هذا مقياس العمل الطبي.

وقال الربيعة في كلمة شكر وجهها،أمس السبت، إلى أبطال الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير".

وأضاف الربيعة، أنه "من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".

وفيما يتعلق بارتفاع عدد الإصابات، أوضح وزير الصحة السعودي، ان ذلك ناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستعابية في المختبرات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة التي كانت مع بداية الجائحة، إضافة الى الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة، والذي لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا، وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان.

وكانت 5 مدن سعودية شكلت أمس السبت، النسبة الأكبر في عدد المصابين الجدد بكورونا المستجد"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، توزعت بين الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام فقط.

وفي الإمارات، ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا المستجد إلى 23358 حالة من مختلف الجنسيات، بعد تسجيل 731 إصابة جديدة تزامنا مع إجراء 40 ألف فحص يومي.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم، تماثل 581 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8512 حالة مع تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 220.

وقالت الوزارة الإماراتية، إن جميع الحالات المصابة، مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 582 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه تم إدخال 18 حالة للعناية المركزة، بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 165 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة المصابة، تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين والمقيمين، وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم، الذين كانوا أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

ودخل قرار مجلس الوزراء القطري إلزام جميع سكان قطر بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لأي سبب، حيز التنفيذ الفعلي اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وكان مجلس الوزراء القطري اتخذ قرارا بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، على أن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وأوضح القرار، يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لما ذكرته وكالة"بترا" الأردنية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليومتسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 14850 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 112 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال1048 السابقة تضمنت (242 حالات لمواطنين كويتيين) و(242 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(238 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(53 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.