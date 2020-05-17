الصحة السعودية: المملكة من الأقل في نسبة وفيات كورونا عالميا

قال وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، إنّ المملكة من الأقل في نسبة الوفيات ونسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا، وهذا مقياس للعمل الطبي.

وقال الوزير مساء أمس: "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي، أعرف أنّ أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف، أنّه "من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة في أنّ العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".

وتابع الوزير قائلا: "لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا. وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان، نحن قادرون على مواجهة أي صعوبات، وكما قال ولي العهد الأمين لدينا همّة مثل جبل طويق".

وثمّن الوزير السعودي، جهود الكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية وتفانيهم في العمل.

وتجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية حاجز الـ50 ألفا، والوفيات أكثر من 300 حالة وفاة.