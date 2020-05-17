صور.. "المعداوي": إنارة طريق كليوباترا حتى شاطئ الغرام وكورنيش الأبيض

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، الانتهاء من صيانة الكابلات وإنارة أعمدة الإنارة من مدخل طريق كليوباترا حتى شاطئ الغرام ومدخل كورنيش الأبيض الجديد قبل بداية موسم الصيف ضمن خطة المدينة فى الإنارة العامة، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بانهاء أعمال الانارة العامة وصيانة الأعمدة والكابلات بكورنيش المدينة.

وقال "المعداوى"، إن إدارة الإنارة العامة فى مجلس المدينة تقوم بالمرور على جميع الأعمدة بكورنيش مدينة مرسى لسرعة إنهاء أعمال الصيانة المطلوبة قبل بداية الصيف وتوفير المهمات المطلوبة وإحتياجات الإنارة.

وأضاف أننا مستمرون فى أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة بطريق عجيبة القصر لإنارة الطريق وصيانة الكابلات بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة بنطاق المدينة طبقا لجدول زمنى محدد.

وأشار إلى أن ادارة الإنارة العامة تقوم بحل جميع شكاوى المواطنين الخاصة بالإنارة الواردة الينا من بوابة شكاوى مجلس الوزراء وصفحة مدينة مرسي مطروح الرسمية علي الفيسبوك وغرفة العمليات على رقم 046493105 لتقديم الحلول الفورية فى حدود الإمكانيات المتاحة لمجلس المدينة.