صور.. وصول 60 طنا من المواد الغذائية إلى مطروح

وصلت إلى مطروح قافلة صندوق "تحيا مصر"، محملة بالمواد الغذائية تبلغ وزنها 60 طنا، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطروح.

وتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالشكر بالإنابة عن جميع أهالي مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه الدائم لمحافظة مطروح، مع إهدائه محافظة مطروح القافلة الثانية لصندوق تحيا مصر، تحت شعار "نتشارك هنعدي الأزمة".

وقال "شعيب"، اليوم الأحد، إن القافلة الثانية تتضمن 6000 كرتونة مواد غذائية، وسيتم توزيعها على الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة، بالإضافة إلى بوابة تعقيم وتطهير إلكترونية لاستخدامها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19".

ووجه محافظ مطروح لمديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء المدن بتوصيل هدية رئيس الجمهورية إلى المستحقين بمنازلهم، مع حصر جميع أعداد المستحقين في القرى الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المشاركة في إجراءات التوزيع، بالإضافة إلى كميات الزيادة عن الأعداد لحالات العزل الاجتماعي للمخالطين لمصابي فيروس كورونا.

كما وجه محافظ مطروح باهداء بوابة التعقيم والتطهير الإلكترونية لمستشفى حميات مطروح، وقدم الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه وجميع الجميعات والمؤسسات الخيرية المشاركة في فعاليات القافلة.