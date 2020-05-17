أروى جودة ضحية "رامز مجنون رسمي": مش طبيعي البني آدم ده

وقعت الفنانة أروى جودة ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وكالعادة لم تسلم الفنانة أروى جودة من سخرية رامز جلال، واتهمها بـ"التناكة"، وتوعد خلال تقديمه لأروى بأنه سيضعها في حجمها الطبيعي".

وخلال فقرة الحديث مع الإعلامية أروى، قالت الفنانة أروى إنها تحب السوشيال ميديا وخصوصا موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تحبه كثيرا، ولكن لاتتعامل مع "تويتر" و"فيس بوك" حيث لا تفهم الأخير.

وأضافت أروى جودة: "طول الوقت فاتحة إنستجرام وبتفرج على صور لكن مش طول الوقت بنزل صور"، كاشفة أنها ترغب بشدة تقديم دور فرعوني في السينما.

وتحدثت أروى عن الفنان أحمد عز قائلة: "راجل محترم جدا بيحب شغله قوي ومجتهد جدا".

وعن الفنان رامز جلال قالت أروى: "المجنون.. مش طبيعي البني آدم ده"، ليظهر الفنان رامز جلال فجأة أمامها لتقع تحت تأثير الصدمة وتصرخ وتقول: "بكهرهك.. بكرهك".

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.