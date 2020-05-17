"مياه المنيا" تشارك بـ 14 معدة في جهود مكافحة فيروس كورونا

أعلن المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن الدفع بـ14 معدة للمشاركة في أعمال التعقيم والتطهير بمدينة المنيا، بناءا على التوجهات العامة للدولة والمسئولية المجتمعية للشركة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

أكد "الشهاوي" على أهمية التعاون مع كافة الجهات داخل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا وقال إن هذه المعدات شملت 6 سيارات 4 متر وسيارة 8 متر كلور، 4 سيارات 2 كابينة، سيارة التوعية، 2 ماكينة رش، وتواجد شؤون المقر والعلاقات العامة والتوعية والحملة الميكانيكية والأمن وفرع المنيا، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود خلال هذه الفترة للعبور بالبلاد خلال هذه الجائحة إلى بر الأمان.