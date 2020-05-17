تعافي طبيبة ببنها الجامعي من فيروس كورونا

أعلن مستشفى قها مقر العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا تعافي الطبيبة إيمان ضياء طبيبة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي والتي أصيبت أثناء أداء عملها المهني والإنساني بمستشفى بنها الجامعي ليرتفع عدد المتعافين إلى 194 متعافيا.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع لـ 194 شخصا اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضي مشيره إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.