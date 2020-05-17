بعد أن سيطرت على قصة مسلسل "النهاية".. ما هي الحركة الماسونية؟

أحدثت الحلقة الـ22 من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف حالة من الجدل، بعد التطرق إلى عالم الماسونية، وحلقات المحبة الخاصة بالماسونيين، والشخص المُخلّص للعالم، وذلك بعد أن كان الجميع يتوقع أن المسلسل يدور فى عالم التكنولوجيا والحياة بعد 100 عام.

وترصد "الوطن" عدة معلومات عن الماسونية:

1- الماسونية هي منظمة سرية متواجدة في كافة أنحاء العالم، والكلمة تعني "الرجال الأوائل" الذين كانوا يقومون ببناء المعابد الدينية، ويقوم رجال الحركة بمساعدة بعضهم البعض

2- تشيع الحركة الماسونية أن مبادئها تقوم على سيادة حقوق الإنسان، وتحقيق العدل والمساواة، والتأكيد على حرية التعبير، وذلك ضمن نطاق العمل الأخوي بين المنضمين للحركة، في حين يرى آخرون أن الماسونية هي حركة شيطانية، هدفها السيطرة على العالم، وتوحيده تحت لواء أفكارها.

3- ارتبطت الماسونية بالرموز، والإشارات، وهي كثيرة، مثل البرجل الهندسي والزاوية اللذان يمثلان "الطبيعة الأخوية" للماسونية، وكذلك العين.