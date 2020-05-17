بعد ظهوره كـ صحفي.. محمود عبدالمغني يشكر أبطال النهاية: فريق عمل جبار

ظهر الفنان محمود عبدالغني على مدار الحلقتين الـ22 و الـ23 في مسلسل النهاية، وحازت مشاركته على اهتمام المشاهدين، خاصة لظهوره كصحفي يبحث عن حقيقة ما سُمي بـ"جلسات المحبة".

ونشر "عبدالمغني" صورة له من مسلسل النهاية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك وعلق عليها: "مبسوط إني كنت جزء من مسلسل النهاية".

وتقدم عبدالمغني، بالشكر لمخرج العمل ويوسف الشريف قائلًا: "شكرا المبدع ياسر سامي والعالمي يوسف الشريف ولكل فريق العمل الجبار، ولكل الأبطال إلى وراء الكاميرا من إنتاج وديكور وتصوير وملابس وصوت وطبعا شكرا لشركة سينرجي".

يُذكر أنَّ مسلسل النهاية فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.