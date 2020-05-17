إنجي علاء صحفية تساعد محمود عبدالمغني لكشف "جلسات المحبة" بـ النهاية

عبّرت السيناريست ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء وزوجة يوسف الشريف، عن سعادتها بردود فعل الجمهور عن المشهد الذي ظهرت فيه كضيفة شرف في مسلسل النهاية في الحلقة الـ22، وبتصميمات الأزياء التي صممتها لأبطال العمل.

وظهرت "إنجي"، تؤدي دور صحفية تدعى "نادرة" وتساعد الصحفي "مصطفى خليل" الذي يقوم بدوره النجم محمود عبدالمغني في الوصول لمعلومات تفيده في التحقيق الصحفي الذي يجريه حول حقيقة ما يُعرف بـ"جلسات المحبة".

ويعد الدور أول مشهد تمثيلي تقدمه "إنجي" في النهاية، بعد أن ظهرت من قبل في أكثر من عمل بشخصيتها الحقيقية.

آخر أعمال "إنجي" في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل "كفر دلهاب" وفي مجال التأليف وكتابة السيناريو كان مسلسل "بلا دليل".

النهاية بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وأحمد وفيق، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج "سينرجي".