في الحلقة 24 من"لعبة النسيان".. نادر ينهي عمل رقية بشركة الشيال

تتصاعد الأحداث في مسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني، حيث شهدت الحلقة 24 مواجهة بين رقية والطبيبة النفسية بهيرة، بعد أن طلبت منها رقية معرفة المزيد عن تفاصيل حياتها قبل فقدانها الذاكرة .

من ناحية أخرى، وجدت رقية نفسها في ورطة بعد أن طلب منها نادر الذي يدير شركة الشيال مغادرة الشركة، وذلك بناء على طلب زوجته التي تغار منها، منوها أن وجودها في الشركة لن يفيد في شيء.

من جانبه، مازال عمرو يبحث عن سر مقتل شقيقة خالد وعلاقة ذلك بمقتل تيمور الذي مازال لغزا غامضا.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان