تعرف على موقف نزلاء الفنادق خلال إجازات عيد الفطر المبارك

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق حظر التجوال خلال العيد من الساعة الـ5 مساء وحتى الـ6 صباحاً لن يؤثر على إقبال المواطنين على السفر لقضاء إجازاتهم خلال العيد بالمدن السياحية المصرية.

وتابع: "سيبدأ سفر المواطنين للمدن السياحية بداية من يوم الوقفة وصباح اول ايام عيد الفطر المبارك بسياراتهم الخاصة".

وأضاف لـ"الوطن" أن الزوار المتواجدين بالفندق لن يسمح لهم بمغادرة الفندق بعد الساعة الـ5 مساء، حيث سيقضون فترة حظر التجوال داخل أروقة الفندق.

وكانت الحكومة قد وافقت على عودة الفنادق لاستقبال الزوار المصريين بداية من يوم 15 مايو الجاري بحد أقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، فيما أعلنت وزارة السياحة والآثار أن عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للعمل خلال الفترة الحالية بلغ نحو 173 فندقا حتى الآن.