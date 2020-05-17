جمال سليمان: حبيت اللهجة الصعيدية

قال الفنان السوري جمال سليمان، إنه رفض المشاركة في الكثير من الأعمال الفنية المصرية، مشيرًا إلى أنه شارك في أدوار صعيدية أكثر.

وأضاف خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "حبيت الأدوار الصعيدية، ولقيت روحي مندمجة معاها، وحبيت اللهجة الصعيدية أكتر لأنها متطابقة مع جهاز النطق عندي أكثر من اللهجة المصرية، لأن حرفوها واضحة".

وحول مسلسل "زي الشمس"، قال سليمان إن المخرجة كاملة أبو ذكري كانت صاحبة الفكرة: "وهي أحد الأسباب اللي خلتني أشتغل في المسلسل ولما سابته زعلت أوي".

وأشار إلى أن الدراما التاريخية السورية أقوى من نظيرتها، لأنها كانت تُصور في الأماكن الحقيقية مثل القصور والصحاري، وليس الاستديوهات مثلما يحدث في الدراما المصرية.

وحول انخراطه في الشأن السياسي السوري، قال سليمان: "ده مش سياسة، لكن وطن ينهار، واجبنا كمواطنين إننا نطفئ الحريق وننقذ أهلنا، خسرت كتير بسبب الكلام في السياسة، ولكن كسبت أكتر، لأني حاسس إني أخلاقي ومنسجم مع نفسي وكسبت احترام وتقدير السوريين".