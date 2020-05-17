صلاح عبدالله يروي مشواره من المنسي لعوالم خفية مع الزعيم: مسيرة صعب تتكرر

أجيال عدة نشأت على أفلامه ومسرحياته التي كانت جزءً مهما بحياتهم، ليتبادلون "أفيهاته" ونكاته الشهيرة، ويحفظون أعماله عن ظهر قلب، ليتمنون لقائه يوما أو التقاط صورة معه، بل أن البعض تمكن من الوقوف أمامه كممثلين بعد أن زرع بداخلهم الزعيم عادل إمام حب الفن، من بينهم الفنان صلاح عبدالله.

"كبرنا على نجوميته وأنه اسم كبير وحلم كبير أوي أن واحد يقابله مش يشتغل معاه"، بهذه الكلمات يتذكر الفنان صلاح عبدالله، في حديثه لـ"الوطن"، بداية معرفته بالنجم عادل إمام الذي يكمل عامه الثمانين اليوم، أمتع جماهيره في مسيرته الفنية الطويلة بالعديد من الأعمال المميزة، حيث انبهر به بعد مشاهدته لمسرحية "شاهد مشافش حاجة" بالمسرح، بينما كان في المرحلة الثانوية، حيث مرّت الأيام ليكتشف موهبته الفنية ويعمل مع الفنان محمد صبحي بالعديد من المسرحيات والأفلام.

مسلسل "سنبل بعد المليون" الذي يعد أحد المسلسلات الشهيرة، كان محطة فاصلة في علاقة عبدالله بالزعيم، حيث أخبره صديق مشترك أن إمام يود لقائه، لتغمر الفنان الشاب سعادة بالغه، تضاعفت بعد أن قابله للمرة الأولى، وجلسا سويا في لقاء ودي مازال يتذكر تفاصيله كونها محطة هامة ومميزة بحياته، حيث "قعد يهزر معايا وأشاد بيا وشجعني وقالي أنت واخد سكة حلوة ونصحني بكذا حاجة".

وبعد أكثر من 10 أعوام على ذلك اللقاء، اجتمع عبدالله مع إمام في فيلم "المنسي" عام 1993، بصحبة محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وآدم، وعدد من النجوم الشابة الذين جمعهم المخرج شريف عرفة بذلك العمل، وهو ما وطد من علاقة الفنانين وطور منها أكثر، وفقا لحديثه، مضيفا: "أستاذ عادل دايما بيحب يجمع الفنانين الجدد المقتنع بيهم ويشتغل معاهم، ودايما يقول عندي موهبة معرفة الناس، ودي حقيقة فعلا".

في 2018، اجتمع الثنائي من جديد، ولكن هذه المرة عبر مسلسل "عوالم خفية"، من بطولة عادل إمام "هلال كامل"، حيث جسد صلاح عبدالله شخصية "دراز أبو المعاطي" صديقه منذ الطفولة ويعملان معا في نفس المجال "الصحافة"، ويشهدان سويا عدد من المواقف الكوميدية، حيث يروي عبدالله أنه في أحد المشاهد كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الشخصية التي يقدمها الزعيم في وقت قريب من عيد ميلاده بالفعل وهو ما أضفى أجواء من المودة والحب بين فريق العمل.

"حالة خاصة جدا يصعب تكرارها"، هو الوصف الذي قاله الفنان صلاح عبدالله، عن النجم عادل إمام، مؤكدا أنه تمكن من التربع على عرش الفن لأكثر من 50 عاما بحرفية وثبات، وهو أمر لم يحدث من قبل ويصعب توقعه مستقبلا، موجها رسالة للزعيم بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وصحة، وتظل نجم دائم، أنت حالة فنية فريدة وهتفضل على طول نجم في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة في مصر والعالم العربي كله".