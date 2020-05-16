"المشاغبون بقوا أصحاب مدارس".. هادي الجيار يروي ذكريات رحلته مع الزعيم

أكثر من 50 عاما هي مدة صداقتهما، خطا معا خطواتهما الأولى في عالم التمثيل، تألقا من على خشبة المسرح، كـ"طلاب مشاغبين"، ليبدأ كل منهما طريقه المتوهج.

عادل إمام وهادي الجيار، ارتبط اسمهما معا من خلال مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي رشح فيها "الزعيم" صديقه لدور "لطفي"، بعد أن توطدت علاقتهما أثناء مشاركتهما قبلها بفترة وجيزة في مسلسل من إخراج محمد فضل، لكنه لم يكتمل، وفقا لـ"الجيار".

يتذكر الجيار، في حديثه لـ"الوطن"، كواليس مشاركته في المسرحية التي عرضت عام 1973، قائلا: "عادل قال لي احنا بنعمل مسرحية اسمها مدرسة المشاغبين، في فرقة الفنانين المتحدين، تشتغل معانا؟ قولت أشتغل وروحنا".

ورغم عدم اجتماعهما معا في أعمال أخرى، حتى رمضان 2018، إلا أن "الجيار" أكد أنه ما زالت تربطه علاقة صداقة وطيدة مع "إمام"، فلم تكن مجرد زمالة عمل، تشاركا معا فيها بصناعة تاريخهما ونجوميتهما، واجتمعا في العديد من المواقف الإنسانية المميزة، لذلك لم يتوان عن المشاركة كضيف شرف معه في مسلسلي عوالم خفية، عام 2018، وفلانتينو، عام 2020.

وبمناسبة عيد ميلاد الزعيم الـ80، الذي يحل غدا الأحد، وجه له الفنان هادي الجيار، رسالة عبر "الوطن"، وهي "كل سنة وانت طيب وبألف خير وبصحة وسلامة، وربنا يديلك طولة العمر، أنت رمز للإصرار".

كما أنه يرى أن حب "صاحب السعادة" لعمله بشدة مكنه من الحفاظ على مكانته على مرّ تلك الأجيال، ليكون النجم الأول باستمرار، وهو ما لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق، بل يحتاج لقدرات خاصة يمتلكها عادل إمام، بالفعل.

وبعد أن كانا طالبين في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي رحل جميع "طلابها" عن الحياة، يظهر "الجيار" خلال أحداث مسلسل فالنتينو، كضيف شرف في دور "بهاء" مدير مدرسة خاصة منافسة لمدارس "فالنتينو" الذي يؤدي دوره عادل إمام، وزوجته عفاف التي تؤدي دورها الفنانة دلال عبدالعزيز، وتحدث مواقف ومفارقات كوميدية طوال الوقت بينهما، بسبب ضيق زوجة فلانتينو، من هذه المدرسة، ورغبتها في التخلص منها.

مسلسل "فلانتينو"، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.