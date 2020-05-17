"تحرير رهائن ودعم المسلحين".. قطر وسيط دائم على مائدة تفاوض الإرهاب

استكمالا لسلسلة عمليات الوساطة التي تنفذها قطر مع التنظيمات والجماعات الإرهابية، قامت الاستخبارات التركية بتمويل قطري بالجلوس على مائدة التفاوض مع حركة الشباب الصومالية الإرهابية، ليتم تحرير الرهينة الإيطالية، سيلفيا رومانو، ليتأكد يوما بعد الآخر الدور المتنامي للدوحة في تمويل الإرهاب تحت ذريعة تحرير الرهائن.

الدوحة أبرمت أكبر صفقة مع حزب الله للإفراج عن صيادين

وكانت الدوحة أبرمت صفقة مع حزب الله اللبناني في أبريل 2017 للإفراج عن 26 صيادا، عدد منهم ينتمي للأسرة الحاكمة، تم اختطافهم أثناء رحلة صيد على الحدود السورية العراقية في يناير عام 2016، ودفعت أكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية بلغت مليار دولار أمريكي.

و افتتحت حركة طالبان في عام 2013 "مقرا سياسيا" لها في العاصمة القطرية لإجراء "محادثات سلام" بشأن أفغانستان.وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان له إن المكتب "سيدعم التوصل لحل سلمي وسياسي من شأنه ضمان إنهاء غزو أفغانستان وتعزيز نظام مستقل وإسلامي بالإضافة لتحقيق أمن حقيقي هو الأمل للبلد بأكمله"، حسب قناة دويتش فيله الألمانية.

وأضاف أن هدف المكتب سيكون تحسين التفاهم والعلاقات مع باقي بلدان العالم، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات غير حكومية. وذكر "مجاهد" أن المقر سينظم اجتماعا مع الأفغان وبصورة أساسية مع الحكومة في أفغانستان "في إطار زمني معين".

يأتي هذا فيما يتواصل التحقيق في الدعوى القضائية التي أقامها المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة "النصرة" الإرهابية، ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.

كما أجرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية حوار صحفي مع المتحدث باسم حركة الشباب، علي محمد راجي دهري، والذي أكد أن الحركة الصومالية أخذت فدية مالية من الحكومة الإيطالية للإفراج عن عاملة الإغاثية الإيطالية سيلفيا رومانو التي كانت محتجزة لدى حركته.

وأشار إلى أن حركة الشباب ستستخدم المبالغ التي حصلت عليها في ما وصفها بالعمليات الجهادية في الصومال ومنطقة الشرق الإفريقي وقال: "جزء من المبالغ سيصرف إلى شراء السلاح لاستعماله في العمليات الجهادية".

التايمز: مصرف الريان القطري يمول منظمات إرهابية

ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية دراسة في أغسطس الماضي، كشفت فيه أن مصرف الريان، الذي تملكه مؤسسات قطرية بنسبة 70٪، يمول منظمات إرهابية.