خبير: قطر صرفت أموالها في صورة إتاوات للقوات التركية ودعم الإرهابيين

شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضًا كبيرًا تأثرًا بانتشار فيروس كورونا، ما تسبب في انخفاض استهلاك الطاقة وقلة الطلب عليها، ومن ثم زادت كمية المعروض وقلت الأسعار.

وقال الدكتور جمال القليوبي الخبير في شؤون الطاقة والبترول، إن دول منظمة الأوبك خسرت ما يقرب من 450 مليار دولار منذ شهر يناير وحتى بداية أبريل الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي، مشيرًا إلى أن دول الخليج في الأساس لديها نقص في الموازنات العامة بعد انخفاض أسعار النفط، والذي تعتمد عليه بشكل كبير.

وأضاف القليوبي في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن دولة قطر تأثرت اقتصاديا بشكل كبير خاصة وانها تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد النفطي وليس لديها أي اقتصاديات آخري للاعتماد عليها.

وأوضح أن قطر تعتمد بشكل كبير وأساسي على البيع المباشر للنفط والغاز الطبيعي بنسبة 100%، وبالطبع تأثرت بسبب الانخفاض الكبير في أسعاره بسبب انتشار فيروس كورونا، وقلة الطلب وزيادة تخمة المعروض، لافتًا إلى أن الدولة القطرية وضعت أموالها في الإعلام وشراء جزء من محفظة الاقتصاد القطري، بجانب شرائها أسلحة ومعدات عسكرية لن تحتاج إليها بجانب دعمها للمنظمات الإرهابية، ودفع إتاوات للقوات التركية والهبات التي تعطيها لتركيا وإيران، وهو ما تسبب في عدم وجود أي مخزون مالي أو اقتصادي للدولة.